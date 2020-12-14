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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лют, 2024 17:59
Frant написав: airmax78 написав: Frant написав:
1) Порожніх сільських хат - вже зараз повно
2) ціна на Тетриси зменшується.
і чим далі до кінця війни, тим процес буде очевиднішим.
Ті, хто погано вчив арифметику в школі - не можуть цього зрозуміти
Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?
Ринок новобудів в доларах - посипався з другої половини 2023;
ціни "вторинки" пішли вниз з кінця 2023 р.
Статистку можна глянути на Бомбер.уа
Є ще питання?
Чи до пана ще не дійшло?
Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?
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Додано: Чет 15 лют, 2024 19:43
airmax78 написав:
Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?
Заздрити
Тим більше - в Тетрісі на цьому тижні зробили чергове прибирання в бібліотеці та дитячій кімнаті і відремонтували ролети на одному з в'їздів в паркінг (чекали більше місяця доки привезуть запчастину через проблеми для вантажівок на польському кордоні,а доки чекали доводилося другим в'їздом користуватися).
Так що тепер чи то вартість квартир подорожчає чи то квартплата )))
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:19
что новенького. упало, встало? как делишки?
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Бетон
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:20
osafly написав:
Таксисты по сравнению с этими оп.здалами-выглядят гораздо адекватнее и приятнее в общении.Это оскорбление для таксиста сравнивать их с риелторами,потому как таксисты реально работают- хоть что то делают,руль крутят-рискуют попасть в аварию на дорогах,должны быть собраны и внимательны.Будь моя воля,загеноцидил бы всех,кто имеет отношение к Украинскому риелтерству,этой гильдии окуевших присосок мародеров-метродотелей.
Перш ніж гіноцидити, візьміть свою волю в кулак, та навіть не дзвоніть на рилівські об'яви.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:25
stm написав: Бетон написав:
нафига вам тот ремонт сдался.
идём кофе пить. хотя с капучино я буду выглядеть десятиклассницей на первом свидании
Вернулась с Европ хочу гардеробную )
Налейте в капучино ирландский виски для храбрости. Во вторую руку гантеля в 25кг. Ни одна мимо не пройдёт мимо столь уверенного мужчины )
договорились - буду ждать вас на катке с гантелей
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Додано: Чет 15 лют, 2024 21:48
airmax78 написав:
Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?
Ера жорсткого скандинавського мінімалізму закінчилася.
Вже не модно.
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Додано: Чет 15 лют, 2024 22:08
UA написав:Ера жорсткого скандинавського мінімалізму закінчилася.
Вже не модно.
клас, дякую за посилання
подобаються тренди, старий добрий і теплий класичний модерн повертається і це прекрасно)
і мала гарна)
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 08:26
UA написав: airmax78 написав:
Скільки зараз здешевілий Тетріс з ремонтом у скандинавському стилі "жовтіє але не відвалюється" або взагалі без ремонту коштує?
Ера жорсткого скандинавського мінімалізму закінчилася.
Вже не модно.
Меняются стили..ой меняются, ничто не вечно. В видео так и говорится, эра стиля Джапанди уходит)) упустили мы с вами этот стиль. Приходит футуризм с дутыми из стекла столами , перегородками и нержавеющими полками для комнаты. Нержавеющей остров в кухне в квартире/доме это вообще топ.
Очень нахваливает скрытые плинтуса, наверное пришли они к нам действительно надолго. Нужно на практике узнать как крашенные скрытые плинтуса отреагируют на пылесос и мокрую тряпку при уборке.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 10:16
Бетон написав:
что новенького. упало, встало? как делишки?
Что новенького...
Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса.
Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.
Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡
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