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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11584115851158611587
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:30

  asti написав:
  Бетон написав:что новенького. упало, встало? как делишки?
Что новенького...
Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса.
Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.
Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡

Не міже бути такого. Джапанді відходить. Вентильовані фасади - всьо. А тут ще й війна.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:32

  hume написав:Очень нахваливает скрытые плинтуса, наверное пришли они к нам действительно надолго. Нужно на практике узнать как крашенные скрытые плинтуса отреагируют на пылесос и мокрую тряпку при уборке.

Ну хто зараз прибирає підлогу мокрою тряпкою? А від вологої мікрофібри ну що йому станеться? Пилосмоктом, дійсно, таранити його не варто. Але ж і міцність пофарбованих стін ми не перевіряємо лупаючи по них молотком.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:40

  asti написав:
  Бетон написав:что новенького. упало, встало? как делишки?
Что новенького...
Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса.
Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.
Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡

Один из лучших домов Киева, смотреть нужно по более приземлённому сегменту. Таких домов пересчитать по пальцам, соответственно и цена
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 11:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

у бетона в тіктоці найбільших переглядів набрав ролік про нікчемність внутрішньопідлогових радіаторів, він їх там всячєскі обсирає та категорично не рекомендує замовникам, все ще чекаю чесного ін юза від макса, він обіцяв)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:04

  kingkongovets написав:у бетона в тіктоці найбільших переглядів набрав ролік про нікчемність внутрішньопідлогових радіаторів, він їх там всячєскі обсирає та категорично не рекомендує замовникам, все ще чекаю чесного ін юза від макса, він обіцяв)

Після того як налаштували теплопункт в будинку - ніхто більше не скаржився. Якщо холодно - то просто вмикають вентилятори вбудовані в ці конвектори, які керуються автоматично з терморегуляторів на стіні. Тобто з цими конвекторами, якщо все налаштовано і до них подається теплоносій нормальної температури, можна просто задати температуру повітря і вони самі її будуть підтримувати. Ніякі інши радіатори, що працюють з ЦО, на це не здатні.
*уїсосять ці конвектори ті, кому їх неправильно встановили, або встановили дешеві (без вентиляторів), або встановлені механічні терморегулятори/взагалі немає терморегуляторів, або проблеми з теплопунктом в будинку.
Проте їбаторії з ними дійсно на порядок більше ніж із звичайними радіаторами. Починаючи з прив'язки їх рівня до рівня чистової підлоги в кожному приміщенні (і це ще на етапі заливки стяжки) і закінчуючи дообладнанням їх нормальною автоматикою (чекати цього від забудовника не варто).
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У звичайних радіаторів вищім пілотажем вважається вивід підводки із стіни, щоб не було уйопіщних накладочок на підлозі "привіт Відень". Та оснащення їх термоголовками. Для монтажника внутрипольних конвекторів перелічене вище - це просто сміх. Там зовсім іншого порядку технічна складність. Мабуть близьке порівняння рівня складності: це звичайний плінтус і двері vs двері та плинтус скритого монтажу. Проте складність конвекторів ще вища.
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  #<1 ... 11584115851158611587
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