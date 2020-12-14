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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:52
trololo написав: airmax78 написав:
Тим що від ЦО класичну теплу підлогу із труб не зробиш.
чому?
Типу в багатоповерхових будинках таке взагалі заборонене. Ну і не впевнений що, навіть якщо все порушувати і робити, що теплопункт будинку з його насосами на таке розрахований. Але тут нам потрібна експертна думка Юри-теплотехніка.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:55
airmax78 написав: trololo написав: airmax78 написав:
Тим що від ЦО класичну теплу підлогу із труб не зробиш.
чому?
Типу в багатоповерхових будинках таке взагалі заборонене. Ну і не впевнений що, навіть якщо все порушувати і робити, що теплопункт будинку з його насосами на таке розрахований. Але тут нам потрібна експертна думка Юри-теплотехніка.
так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:02
asti написав: hume написав:
Один из лучших домов Киева, смотреть нужно по более приземлённому сегменту. Таких домов пересчитать по пальцам, соответственно и цена
Интересно, кто эти люди, которые во время войны отваливают по полляма баксов и больше за квартиру?!
Если бы у меня были такие деньги - ТОЛЬКО ДОМ!!!
Як тільки будуть - покажете приклад, як треба
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:12
trololo написав:
так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
Был случай когда в одном многоэтажном доме в одной квартире поставили насос на систему отопления для повышения давления. Якобы им не хватало давления. В итоге когда у них работал насос все квартиры снизу оставались без топления. ))
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:43
hume написав: trololo написав:
так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
Был случай когда в одном многоэтажном доме в одной квартире поставили насос на систему отопления для повышения давления. Якобы им не хватало давления. В итоге когда у них работал насос все квартиры снизу оставались без топления. ))
Ну я тоже подумал, что сбалансировать общедомовую систему и внутриквартирную, которая тянет теплоноситель из общедомовой - задача непростая. Оно ж потому и проектируется все в целом: теплопункт, разводка по дому, радиаторы в квартирах. И у нормальных застройщиков запрещено менять радиаторы. В Вене - можно исключительно при условии согласования с УК.
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