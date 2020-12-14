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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11585115861158711588
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:52

  trololo написав:
  airmax78 написав:Тим що від ЦО класичну теплу підлогу із труб не зробиш.


чому?

Типу в багатоповерхових будинках таке взагалі заборонене. Ну і не впевнений що, навіть якщо все порушувати і робити, що теплопункт будинку з його насосами на таке розрахований. Але тут нам потрібна експертна думка Юри-теплотехніка.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:55

  airmax78 написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:Тим що від ЦО класичну теплу підлогу із труб не зробиш.


чому?

Типу в багатоповерхових будинках таке взагалі заборонене. Ну і не впевнений що, навіть якщо все порушувати і робити, що теплопункт будинку з його насосами на таке розрахований. Але тут нам потрібна експертна думка Юри-теплотехніка.


так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

asti написав:
  hume написав:
  asti написав:Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.
Один из лучших домов Киева, смотреть нужно по более приземлённому сегменту. Таких домов пересчитать по пальцам, соответственно и цена
Интересно, кто эти люди, которые во время войны отваливают по полляма баксов и больше за квартиру?!
Если бы у меня были такие деньги - ТОЛЬКО ДОМ!!!
Як тільки будуть - покажете приклад, як треба :)
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:12

  trololo написав:так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.

Был случай когда в одном многоэтажном доме в одной квартире поставили насос на систему отопления для повышения давления. Якобы им не хватало давления. В итоге когда у них работал насос все квартиры снизу оставались без топления. ))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:43

  hume написав:
  trololo написав:так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.

Был случай когда в одном многоэтажном доме в одной квартире поставили насос на систему отопления для повышения давления. Якобы им не хватало давления. В итоге когда у них работал насос все квартиры снизу оставались без топления. ))

Ну я тоже подумал, что сбалансировать общедомовую систему и внутриквартирную, которая тянет теплоноситель из общедомовой - задача непростая. Оно ж потому и проектируется все в целом: теплопункт, разводка по дому, радиаторы в квартирах. И у нормальных застройщиков запрещено менять радиаторы. В Вене - можно исключительно при условии согласования с УК.
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