Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тим що від ЦО класичну теплу підлогу із труб не зробиш.
чому?
Типу в багатоповерхових будинках таке взагалі заборонене. Ну і не впевнений що, навіть якщо все порушувати і робити, що теплопункт будинку з його насосами на таке розрахований. Але тут нам потрібна експертна думка Юри-теплотехніка.
airmax78 написав:Тим що від ЦО класичну теплу підлогу із труб не зробиш.
чому?
Типу в багатоповерхових будинках таке взагалі заборонене. Ну і не впевнений що, навіть якщо все порушувати і робити, що теплопункт будинку з його насосами на таке розрахований. Але тут нам потрібна експертна думка Юри-теплотехніка.
так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
trololo написав:так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
Был случай когда в одном многоэтажном доме в одной квартире поставили насос на систему отопления для повышения давления. Якобы им не хватало давления. В итоге когда у них работал насос все квартиры снизу оставались без топления. ))
trololo написав:так насос і змішувальний вузол ставиться свій, для загальної системи в цілому пофігу, радіатори гріти чи ТП. тепловіддача має бути плюс мінус така сама. якщо є лічильник тепла, не розумію, нащо забороняти.
Был случай когда в одном многоэтажном доме в одной квартире поставили насос на систему отопления для повышения давления. Якобы им не хватало давления. В итоге когда у них работал насос все квартиры снизу оставались без топления. ))
Ну я тоже подумал, что сбалансировать общедомовую систему и внутриквартирную, которая тянет теплоноситель из общедомовой - задача непростая. Оно ж потому и проектируется все в целом: теплопункт, разводка по дому, радиаторы в квартирах. И у нормальных застройщиков запрещено менять радиаторы. В Вене - можно исключительно при условии согласования с УК.
Бетон написав:что новенького. упало, встало? как делишки?
Что новенького... Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса. Да... шел третий год войны. Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти. Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡
Бетон написав:что новенького. упало, встало? как делишки?
Что новенького... Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса. Да... шел третий год войны. Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти. Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡
asti написав:Что новенького... Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса. Да... шел третий год войны. Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти. Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡