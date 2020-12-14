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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11586115871158811589
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24

  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:48

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.

і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:54

  flyman написав:і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
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  #<1 ... 11586115871158811589
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