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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24
flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:26
vitaliiangel написав: flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:48
Frant написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:54
flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:22
vitaliiangel написав: flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:41
Bolt написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺
це приблизно так як теплокомунереного в платіжках гігакалорії рахує
до "своїх градусів" добавляє "вуличні"
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flyman
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