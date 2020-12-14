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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11586115871158811589
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24

  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:48

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.

і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:54

  flyman написав:і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:22

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.

Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:41

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.

Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺

це приблизно так як теплокомунереного в платіжках гігакалорії рахує

до "своїх градусів" добавляє "вуличні"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:07

  asti написав:
  hume написав:
  asti написав:Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.😡😡😡
Один из лучших домов Киева, смотреть нужно по более приземлённому сегменту. Таких домов пересчитать по пальцам, соответственно и цена
Интересно, кто эти люди, которые во время войны отваливают по полляма баксов и больше за квартиру?!
Если бы у меня были такие деньги - ТОЛЬКО ДОМ!!!


"Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" (Эйрмакс)
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:58

Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:17

  asti написав:Оно может и клиника, но людям получающим "гробовые" реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//)
А в провинции именно они создают спрос))

Чому нерухомість КРЖН не падає, а навпаки:
1. Відносно легко відмити бабло.
2. Відносно надійний інструмент щоб запаркувати надлишки і перенести через буремні роки (спадщина, "родинний капітал" і т.п.).
3. Який не який кешфлло при здачі в оренду.
4. Переселенці.

А яка альтернатива "культурі інвестування"?
flyman
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