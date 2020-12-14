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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:24
flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:26
vitaliiangel написав: flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:48
Frant написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
Наявність газу, малоповерховість і невелике споживання електроенергії - це явні плюси.
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 15:54
flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:22
vitaliiangel написав: flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:41
Bolt написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺
це приблизно так як теплокомунереного в платіжках гігакалорії рахує
до "своїх градусів" добавляє "вуличні"
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flyman
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:07
asti написав:
Интересно, кто эти люди, которые во время войны отваливают по полляма баксов и больше за квартиру?!
hume написав: asti написав:
Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.😡😡😡
Один из лучших домов Киева, смотреть нужно по более приземлённому сегменту. Таких домов пересчитать по пальцам, соответственно и цена
Если бы у меня были такие деньги - ТОЛЬКО ДОМ!!!
"Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника" (Эйрмакс)
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 18:58
Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))
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asti
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:17
asti написав:
Оно может и клиника, но людям получающим "гробовые" реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//)
А в провинции именно они создают спрос))
Чому нерухомість КРЖН не падає, а навпаки:
1. Відносно легко відмити бабло.
2. Відносно надійний інструмент щоб запаркувати надлишки і перенести через буремні роки (спадщина, "родинний капітал" і т.п.).
3. Який не який кешфлло при здачі в оренду.
4. Переселенці.
А яка альтернатива "культурі інвестування"?
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flyman
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