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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:48
asti написав:
культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//)
Прошу прощения, но куда РЕАЛЬНО можно инвестировать в НАШЕЙ стране, кроме РН?
Депозиты, ОВГЗ - понятно.
Крипта - ну, такое...
Акции - непонятное что-то...
Инвестфонды не предлагать - они как упали в 2008, так и до сих пор еле живые.
О какой культуре инвестирования может идти речь, когда самая стабильная инвестиция - матрас? Остальное связано с риском потери капитала.
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maniachello
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:48
asti написав:
Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))
Підніміть будь - ласка нашу низьку культуру інвестування.
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UA
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:57
UA написав: asti написав:
Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))
Підніміть будь - ласка нашу низьку культуру інвестування.
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теребонькать карусєльКлуб 200к - валютные депозиты за гривнуКлуб 200К - Теребеньки
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 16 лют, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:59
maniachello написав:
О какой культуре инвестирования может идти речь, когда самая стабильная инвестиция - матрас? Остальное связано с риском потери капитала.
Кавказькі вори - домушники вас підтримують в цьому питанні.
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UA
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:37
UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?
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барабашов
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:47
asti написав:
Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))
В Кировоградах многие 100куе(или сколько там дают гробовых сразу) первый раз в жизни только сейчас могут увидеть
Какие нах акции Теслы, Эппла, Майкрософта, или не дай Аллаh ИСД с МетИнвестом? Сразу берём сталинку в центре и лучше 4К! Как кстати цены в целом в Кропивницком на это отреагировали?
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барабашов
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:58
Bolt написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.
Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺
Ежели поделить на корень кубический из обьёма помещения то норм, градусов 27 получается, ведь не площадь греется, а объём.
Та и сейчас батареи макс грд 40 бывают, даже при минус 15 за бортом.
ЕслиЧЁ - теплотехнику(в доменном и конверторном производстве) мне читал сам проф.Абрамцев, сокурсник Кучмы!!!
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барабашов
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:58
барабашов написав:UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?
Фіктивно одружитися на українці - отримати український паспорт - легально виїхати в ЕС.
Така зараз грузинська мрія.
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