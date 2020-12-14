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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11588115891159011591>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:48

  asti написав:культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//)

Прошу прощения, но куда РЕАЛЬНО можно инвестировать в НАШЕЙ стране, кроме РН?
Депозиты, ОВГЗ - понятно.
Крипта - ну, такое...
Акции - непонятное что-то...
Инвестфонды не предлагать - они как упали в 2008, так и до сих пор еле живые.

О какой культуре инвестирования может идти речь, когда самая стабильная инвестиция - матрас? Остальное связано с риском потери капитала.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:48

  asti написав:Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))

Підніміть будь - ласка нашу низьку культуру інвестування.
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UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:57

  UA написав:
  asti написав:Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))

Підніміть будь - ласка нашу низьку культуру інвестування.
1.
2.
3.
:mrgreen:


теребонькать карусєль
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Клуб 200К - Теребеньки
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 16 лют, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 19:59

  maniachello написав:
О какой культуре инвестирования может идти речь, когда самая стабильная инвестиция - матрас? Остальное связано с риском потери капитала.

Кавказькі вори - домушники вас підтримують в цьому питанні.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:37

UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:47

  asti написав:Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))

В Кировоградах многие 100куе(или сколько там дают гробовых сразу) первый раз в жизни только сейчас могут увидеть
Какие нах акции Теслы, Эппла, Майкрософта, или не дай Аллаh ИСД с МетИнвестом? Сразу берём сталинку в центре и лучше 4К! Как кстати цены в целом в Кропивницком на это отреагировали?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:58

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
с центральным отоплением низзя брать. Помню у родителей на улице +10 и батареи +70. Итого +80 В квартире ташкент.

Это случайно не вы теплотехнику у меня в политехе преподавали?!, 😺

Ежели поделить на корень кубический из обьёма помещения то норм, градусов 27 получается, ведь не площадь греется, а объём.
Та и сейчас батареи макс грд 40 бывают, даже при минус 15 за бортом.
ЕслиЧЁ - теплотехнику(в доменном и конверторном производстве) мне читал сам проф.Абрамцев, сокурсник Кучмы!!!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 20:58

  барабашов написав:UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?

Фіктивно одружитися на українці - отримати український паспорт - легально виїхати в ЕС.
Така зараз грузинська мрія.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:28

  UA написав:
  барабашов написав:UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?

Фіктивно одружитися на українці - отримати український паспорт - легально виїхати в ЕС.
Така зараз грузинська мрія.

стрьомний план, хіба мать 3х дітей, або хтось на групі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 21:38

  барабашов написав:
  asti написав:Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))

В Кировоградах многие 100куе(или сколько там дают гробовых сразу) первый раз в жизни только сейчас могут увидеть
Какие нах акции Теслы, Эппла, Майкрософта, или не дай Аллаh ИСД с МетИнвестом? Сразу берём сталинку в центре и лучше 4К! Как кстати цены в целом в Кропивницком на это отреагировали?

В целом цены в Кропивницком отреагировали на это тем, что выросли. Причём выросли нехило. Если за полгода до войны мои знакомые купили убитую трешку в панельке на массиве за 28, то сейчас такую продают за 47... Ось така ху... в смысле війна малята! 🤒🤒🤒
asti
 
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