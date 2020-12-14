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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:28
airmax78 написав: hume написав:
Очень нахваливает скрытые плинтуса, наверное пришли они к нам действительно надолго. Нужно на практике узнать как крашенные скрытые плинтуса отреагируют на пылесос и мокрую тряпку при уборке.
Ну хто зараз прибирає підлогу мокрою тряпкою? А від вологої мікрофібри ну що йому станеться? Пилосмоктом, дійсно, таранити його не варто. Але ж і міцність пофарбованих стін ми не перевіряємо лупаючи по них молотком.
а как раньше реагировали обычные плинтусы? что-то такое сделали с этих скрытых плинтусов - у меня всё нормально, полы моются, внешний вид красивый. плинтус как плинтус - просто не торчит
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:31
кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
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