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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:28
airmax78 написав: hume написав:
Очень нахваливает скрытые плинтуса, наверное пришли они к нам действительно надолго. Нужно на практике узнать как крашенные скрытые плинтуса отреагируют на пылесос и мокрую тряпку при уборке.
Ну хто зараз прибирає підлогу мокрою тряпкою? А від вологої мікрофібри ну що йому станеться? Пилосмоктом, дійсно, таранити його не варто. Але ж і міцність пофарбованих стін ми не перевіряємо лупаючи по них молотком.
а как раньше реагировали обычные плинтусы? что-то такое сделали с этих скрытых плинтусов - у меня всё нормально, полы моются, внешний вид красивый. плинтус как плинтус - просто не торчит
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Бетон
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:31
кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
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Бетон
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:04
придётся куда то дарить квартиру. все уже избавились от недвиги?
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Бетон
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:04
Бетон написав:
кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Вы, судя по всему, или давно не были в наших краях или же пронеслись по нашим шоссе так быстро, что даже не успели дососать сушку. Со времён позднего Порошенко и далее при Зеленском наши дороги очень похорошели: трасса Александровка-Знаменка-Александрия и далее на Днепр ляля, Кропивницкий - Николаев вообще бетонку зеля отгрохал аккурат перед войной. Дорога Кропивницкий-Знаменка была сдана перед новым 22-м годом, там даже мост новый с нуля построили на месте старого. В общем с дорогами, да и вообще, у нас всё достаточно неплохо))
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asti
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:30
asti написав: Бетон написав:
кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Вы, судя по всему, или давно не были в наших краях или же пронеслись по нашим шоссе так быстро, что даже не успели дососать сушку. Со времён позднего Порошенко и далее при Зеленском наши дороги очень похорошели: трасса Александровка-Знаменка-Александрия и далее на Днепр ляля, Кропивницкий - Николаев вообще бетонку зеля отгрохал аккурат перед войной. Дорога Кропивницкий-Знаменка была сдана перед новым 22-м годом, там даже мост новый с нуля построили на месте старого. В общем с дорогами, да и вообще, у нас всё достаточно неплохо))
4 раза за месяц ездил по Киев-смела-знаменка-днепр . объезд знаменки - киллометров 70 - яма на яме. перед и после александрии - да, клёвая
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Бетон
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:37
Бетон написав:
кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
У нас війна взагалі то.
Стадіони і дороги - в другу чергу.
Мабуть, тобі у Польщі те невідомо
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Додано: Суб 17 лют, 2024 00:19
flyman написав: UA написав: барабашов написав:UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?
Фіктивно одружитися на українці - отримати український паспорт - легально виїхати в ЕС.
Така зараз грузинська мрія.
стрьомний план, хіба мать 3х дітей, або хтось на групі
Грузинський паспорт з'їдати не потрібно.
Український відправити самому собі новою поштою в Польшу.
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