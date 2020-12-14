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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11588115891159011591
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:28

  airmax78 написав:
  hume написав:Очень нахваливает скрытые плинтуса, наверное пришли они к нам действительно надолго. Нужно на практике узнать как крашенные скрытые плинтуса отреагируют на пылесос и мокрую тряпку при уборке.

Ну хто зараз прибирає підлогу мокрою тряпкою? А від вологої мікрофібри ну що йому станеться? Пилосмоктом, дійсно, таранити його не варто. Але ж і міцність пофарбованих стін ми не перевіряємо лупаючи по них молотком.

а как раньше реагировали обычные плинтусы? что-то такое сделали с этих скрытых плинтусов - у меня всё нормально, полы моются, внешний вид красивый. плинтус как плинтус - просто не торчит
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

придётся куда то дарить квартиру. все уже избавились от недвиги?

Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:04

  Бетон написав:кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Вы, судя по всему, или давно не были в наших краях или же пронеслись по нашим шоссе так быстро, что даже не успели дососать сушку. Со времён позднего Порошенко и далее при Зеленском наши дороги очень похорошели: трасса Александровка-Знаменка-Александрия и далее на Днепр ляля, Кропивницкий - Николаев вообще бетонку зеля отгрохал аккурат перед войной. Дорога Кропивницкий-Знаменка была сдана перед новым 22-м годом, там даже мост новый с нуля построили на месте старого. В общем с дорогами, да и вообще, у нас всё достаточно неплохо))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:30

  asti написав:
  Бетон написав:кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Вы, судя по всему, или давно не были в наших краях или же пронеслись по нашим шоссе так быстро, что даже не успели дососать сушку. Со времён позднего Порошенко и далее при Зеленском наши дороги очень похорошели: трасса Александровка-Знаменка-Александрия и далее на Днепр ляля, Кропивницкий - Николаев вообще бетонку зеля отгрохал аккурат перед войной. Дорога Кропивницкий-Знаменка была сдана перед новым 22-м годом, там даже мост новый с нуля построили на месте старого. В общем с дорогами, да и вообще, у нас всё достаточно неплохо))

4 раза за месяц ездил по Киев-смела-знаменка-днепр . объезд знаменки - киллометров 70 - яма на яме. перед и после александрии - да, клёвая
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:37

  Бетон написав:кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч

У нас війна взагалі то.
Стадіони і дороги - в другу чергу.
Мабуть, тобі у Польщі те невідомо
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:19

  flyman написав:
  UA написав:
  барабашов написав:UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?

Фіктивно одружитися на українці - отримати український паспорт - легально виїхати в ЕС.
Така зараз грузинська мрія.

стрьомний план, хіба мать 3х дітей, або хтось на групі

Грузинський паспорт з'їдати не потрібно.
Український відправити самому собі новою поштою в Польшу.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 02:37

asti
47 за 60+++ метров в 50ти летней брежневке под капремонт в более-менее приличном месте - это практически цены Днепра(тоже в приличном месте, неприличных полно, Веталь-энджэл подтвердит)
Что то даже хлам до цен себестоимости постройки качественного монолита на текущий момент скаканул, а не упал до "что дают - по том и продают" с эмиграцией 7млн на запад.
барабашов
 
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