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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11589115901159111592>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:28

  airmax78 написав:
  hume написав:Очень нахваливает скрытые плинтуса, наверное пришли они к нам действительно надолго. Нужно на практике узнать как крашенные скрытые плинтуса отреагируют на пылесос и мокрую тряпку при уборке.

Ну хто зараз прибирає підлогу мокрою тряпкою? А від вологої мікрофібри ну що йому станеться? Пилосмоктом, дійсно, таранити його не варто. Але ж і міцність пофарбованих стін ми не перевіряємо лупаючи по них молотком.

а как раньше реагировали обычные плинтусы? что-то такое сделали с этих скрытых плинтусов - у меня всё нормально, полы моются, внешний вид красивый. плинтус как плинтус - просто не торчит
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 22:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

придётся куда то дарить квартиру. все уже избавились от недвиги?

Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:04

  Бетон написав:кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Вы, судя по всему, или давно не были в наших краях или же пронеслись по нашим шоссе так быстро, что даже не успели дососать сушку. Со времён позднего Порошенко и далее при Зеленском наши дороги очень похорошели: трасса Александровка-Знаменка-Александрия и далее на Днепр ляля, Кропивницкий - Николаев вообще бетонку зеля отгрохал аккурат перед войной. Дорога Кропивницкий-Знаменка была сдана перед новым 22-м годом, там даже мост новый с нуля построили на месте старого. В общем с дорогами, да и вообще, у нас всё достаточно неплохо))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:30

  asti написав:
  Бетон написав:кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч
Вы, судя по всему, или давно не были в наших краях или же пронеслись по нашим шоссе так быстро, что даже не успели дососать сушку. Со времён позднего Порошенко и далее при Зеленском наши дороги очень похорошели: трасса Александровка-Знаменка-Александрия и далее на Днепр ляля, Кропивницкий - Николаев вообще бетонку зеля отгрохал аккурат перед войной. Дорога Кропивницкий-Знаменка была сдана перед новым 22-м годом, там даже мост новый с нуля построили на месте старого. В общем с дорогами, да и вообще, у нас всё достаточно неплохо))

4 раза за месяц ездил по Киев-смела-знаменка-днепр . объезд знаменки - киллометров 70 - яма на яме. перед и после александрии - да, клёвая
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:37

  Бетон написав:кстати, Кропивницкий и область. как вы вообще там живёте с такими дорогами, а главное - зачем? Черкасская, Днепропетровская - отлично и только у вас 20 км/ч

У нас війна взагалі то.
Стадіони і дороги - в другу чергу.
Мабуть, тобі у Польщі те невідомо
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 00:19

  flyman написав:
  UA написав:
  барабашов написав:UA
А что такого зверья у нас и на третьем году войны полно?

Фіктивно одружитися на українці - отримати український паспорт - легально виїхати в ЕС.
Така зараз грузинська мрія.

стрьомний план, хіба мать 3х дітей, або хтось на групі

Грузинський паспорт з'їдати не потрібно.
Український відправити самому собі новою поштою в Польшу.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 02:37

asti
47 за 60+++ метров в 50ти летней брежневке под капремонт в более-менее приличном месте - это практически цены Днепра(тоже в приличном месте, неприличных полно, Веталь-энджэл подтвердит)
Что то даже хлам до цен себестоимости постройки качественного монолита на текущий момент скаканул, а не упал до "что дают - по том и продают" с эмиграцией 7млн на запад.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 08:23

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Що робити, якщо пан хоче Тетріс, а не статистику бомбер.уа?

Заздрити :)

Тим більше - в Тетрісі на цьому тижні зробили чергове прибирання в бібліотеці та дитячій кімнаті і відремонтували ролети на одному з в'їздів в паркінг (чекали більше місяця доки привезуть запчастину через проблеми для вантажівок на польському кордоні,а доки чекали доводилося другим в'їздом користуватися).

Так що тепер чи то вартість квартир подорожчає чи то квартплата )))

Подорожчати може що завгодно - кран хенсгрое місяць тому купив за 4800) проблема в платоспроможному попиті) експорт it послуг за 2023 рік мінус 8.5 відсотків - думайте як каже один турецький ріелтор)
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 08:27

  asti написав:
  Бетон написав:что новенького. упало, встало? как делишки?
Что новенького...
Зашёл на ОЛХ и посмотрел цены Тетриса.
Да... шел третий год войны.
Цена за квадрат в доме, в который в любой момент может попасть ракета перевалила за 5 тыс бакинских в сторону 6_ти.
Это получается около 200000 грн за квадрат - а они ещё ждут помощи от Конгресса! 😡😡😡

4 штуки баксів без ремонту - на початку будівництва було 2500 - так собі якщо чесно, враховуючи престижність комплексу)
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