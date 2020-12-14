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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2024 09:05
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
Вдвічі дешевше, насправді.
Проте це надто дорого, для тебе і всяких вітальєнів
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Додано: Суб 17 лют, 2024 09:39
барабашов написав:asti
47 за 60+++ метров в 50ти летней брежневке под капремонт в более-менее приличном месте - это практически цены Днепра(тоже в приличном месте, неприличных полно, Веталь-энджэл подтвердит)
Что то даже хлам до цен себестоимости постройки качественного монолита на текущий момент скаканул, а не упал до "что дают - по том и продают" с эмиграцией 7млн на запад.
отросло даже каменское где в 2006 сталинка на Беседова (1,5 до ж/д вокзала) стоила 8куе (под ремонт канеш). Сотрудник купил, я помогал с переездом. Я как раз тогда купил машину и смеялся за стоимость приличного авто D класса можно было купить 5 сталинок. Даже ланос стоил немного дороже (9,6куе вроде).
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vitaliiangel
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:26
Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
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asti
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:40
asti написав:
то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:58
vitaliiangel написав: asti написав:
то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).
Дорожай в чистому вигляді)))
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