Додано: Суб 17 лют, 2024 10:26

Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!