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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11589115901159111592
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:05

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Зате готовий ламповий хрущік Франта дає 100% гарантії, але це не точно.
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).

Вдвічі дешевше, насправді.
Проте це надто дорого, для тебе і всяких вітальєнів
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:39

  барабашов написав:asti
47 за 60+++ метров в 50ти летней брежневке под капремонт в более-менее приличном месте - это практически цены Днепра(тоже в приличном месте, неприличных полно, Веталь-энджэл подтвердит)
Что то даже хлам до цен себестоимости постройки качественного монолита на текущий момент скаканул, а не упал до "что дают - по том и продают" с эмиграцией 7млн на запад.

отросло даже каменское где в 2006 сталинка на Беседова (1,5 до ж/д вокзала) стоила 8куе (под ремонт канеш). Сотрудник купил, я помогал с переездом. Я как раз тогда купил машину и смеялся за стоимость приличного авто D класса можно было купить 5 сталинок. Даже ланос стоил немного дороже (9,6куе вроде).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:26

Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:40

  asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:58

  vitaliiangel написав:
  asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).

Дорожай в чистому вигляді)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:03

  Frant написав:Дорожай в чистому вигляді)))
в Харькове ещё хуже.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 11:35

  UA написав:
  asti написав:Оно может и клиника, но людям, например получающим "гробовые", реально некуда пристроить такие деньги - культура инвестирования у нашего населения сами знаете какая...//) А в провинции именно они создают спрос))

Підніміть будь - ласка нашу низьку культуру інвестування.
1.
2.
3.
:mrgreen:

я, наверное, пропустил мастер-класс по культуре инвестирования :roll: прошу повторить
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 12:10

  vitaliiangel написав:
  asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).
Харьков в большей степени - там панельные однушки на Салтовке (не северной!) продаются по 15-17 тыс, двушку за 22-23 можно найти. В Одессе всё-таки подороже будет))
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