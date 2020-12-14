RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11590115911159211593
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сомневаюсь что Ужгород сделал х3
Дюри и Летусрока конкретно по ценам спросить надо если они плотно их мониторили
Да и в центре Ужгорода австрийские особняки 20х годов были по полляма за 180метров пять лет назад и под капремонт, неужели там уже на уровне Нью-Йорка цены???
барабашов
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 16.06.15
Подякував: 269 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:16

  барабашов написав:Сомневаюсь что Ужгород сделал х3
Дюри и Летусрока конкретно по ценам спросить надо если они плотно их мониторили
Да и в центре Ужгорода австрийские особняки 20х годов были по полляма за 180метров пять лет назад и под капремонт, неужели там уже на уровне Нью-Йорка цены???

перепутал с арендой +225%
https://realestate.24tv.ua/ru/spros-vyr ... e_n2020079
по продаже цифра скромнее
Ужгород стал одним из самых активных украинских городов в развитии первичного рынка жилья и ипотечного кредитования. Цены на первичную недвижимость в городе выросли на 75%, спрос увеличился вдвое по сравнению с февралем 2022 года.
https://biz.nv.ua/consmarket/ceny-na-pe ... 0%BA%D0%B0.
по другой информации +20%
Такая ситуация в большинстве украинских городов, но не в Ужгороде. Здесь цены выросли и в долларах, и в гривне. "Сейчас квартира стоит примерно на 20% дороже, чем было в 2021-м", – рассказывает Елена Бировчак.
https://www.obozrevatel.com/ekonomika-g ... -kieve.htm


тут ещё вопрос как считают. Аренду обычно считают в гривне, а продажу в долларах. Поэтому такой разрыв. Если бы Ужгородский бетон приносил 15% годовых, туда слетелись бы все деньги мира и цена продажи бы тоже выросла. Аренда сильно влияет на цену.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22247
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:29

  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
я помню, многие тогда кинулись продавать свои квадраты, когда после 9 лет стагнации цен на жилую недвигу, начался рост.
Но как оказалось - продали на дне.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:39

  flysoulfly написав:
  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
я помню, многие тогда кинулись продавать свои квадраты, когда после 9 лет стагнации цен на жилую недвигу, начался рост.
Но как оказалось - продали на дне.

Щоб купити щось непотрібне потрібно продати щось непотрібне.
Може вони купили "на дні" де інде при існуючій "культурі інвестицій".
Чи думаєте, продали останню нерухомість в надії потім відкупити дешевше?
А зараз тримають в спітнілих долонях долари 96 року.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:45

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:в Харькове ещё хуже.

Я ж недарма написав в кінці 2023, для всяких бетонів, вітальєнів і флайменів, що 2024 буде роком наглого дешевію

кукуся тебе бы сздать харьковскую ветку, ты бы звездой там был. Есть города где за войну недвижимость сделала х3 (Ужгород) и х2 (Каменское/Кропивницкий). Поскольку ветка про Киев, Харьковско-Ужгородские кейсы ни о чём.

В Києві ціни падають
Що первинна, що вторинка.
Динаміка зниження поки що невелика, але через пару місяців падіння пришвидшиться.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23703
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:02

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
я помню, многие тогда кинулись продавать свои квадраты, когда после 9 лет стагнации цен на жилую недвигу, начался рост.
Но как оказалось - продали на дне.

Щоб купити щось непотрібне потрібно продати щось непотрібне.
Може вони купили "на дні" де інде при існуючій "культурі інвестицій".
Чи думаєте, продали останню нерухомість в надії потім відкупити дешевше?
А зараз тримають в спітнілих долонях долари 96 року.
думаю, тогда многие продали чуть подорожавшие "лишние" квадраты, шоб купить понтовую бибИку, шоб всьо как у людей.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:16

  vitaliiangel написав:
  asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).

Передумав продавати, бо далі буде дорожче?

  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

Напевно, буде якась формула пов'язана з віддаленістью від фронту/кордону з РФ та наявністью робочих місць в місті...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8600
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 1705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:31

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:
  asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).

Передумав продавати, бо далі буде дорожче?

Якщо це не операційний бізнес (перепродаж/переуступка), просто "паркуєш" чи "консервуєш", як банки тунця, і яко було вчора за Х, а сьогодні Х/2, то що? Хіба не купиш "прозапас" ще трохи, чи підеш продавати (хіба якщо маєш розрив ліквідності).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2741 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 14:42

  BIGor написав:Передумав продавати, бо далі буде дорожче?
просто передумал.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22247
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2373 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11590115911159211593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24562 16469292
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2024 00:03
adeges
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11367)
17.02.2024 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.