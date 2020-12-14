Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сомневаюсь что Ужгород сделал х3 Дюри и Летусрока конкретно по ценам спросить надо если они плотно их мониторили Да и в центре Ужгорода австрийские особняки 20х годов были по полляма за 180метров пять лет назад и под капремонт, неужели там уже на уровне Нью-Йорка цены???
барабашов написав:Сомневаюсь что Ужгород сделал х3 Дюри и Летусрока конкретно по ценам спросить надо если они плотно их мониторили Да и в центре Ужгорода австрийские особняки 20х годов были по полляма за 180метров пять лет назад и под капремонт, неужели там уже на уровне Нью-Йорка цены???
Ужгород стал одним из самых активных украинских городов в развитии первичного рынка жилья и ипотечного кредитования. Цены на первичную недвижимость в городе выросли на 75%, спрос увеличился вдвое по сравнению с февралем 2022 года. https://biz.nv.ua/consmarket/ceny-na-pe ... 0%BA%D0%B0.
тут ещё вопрос как считают. Аренду обычно считают в гривне, а продажу в долларах. Поэтому такой разрыв. Если бы Ужгородский бетон приносил 15% годовых, туда слетелись бы все деньги мира и цена продажи бы тоже выросла. Аренда сильно влияет на цену.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
я помню, многие тогда кинулись продавать свои квадраты, когда после 9 лет стагнации цен на жилую недвигу, начался рост. Но как оказалось - продали на дне.
asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
я помню, многие тогда кинулись продавать свои квадраты, когда после 9 лет стагнации цен на жилую недвигу, начался рост. Но как оказалось - продали на дне.
Щоб купити щось непотрібне потрібно продати щось непотрібне. Може вони купили "на дні" де інде при існуючій "культурі інвестицій". Чи думаєте, продали останню нерухомість в надії потім відкупити дешевше? А зараз тримають в спітнілих долонях долари 96 року.
Я ж недарма написав в кінці 2023, для всяких бетонів, вітальєнів і флайменів, що 2024 буде роком наглого дешевію
кукуся тебе бы сздать харьковскую ветку, ты бы звездой там был. Есть города где за войну недвижимость сделала х3 (Ужгород) и х2 (Каменское/Кропивницкий). Поскольку ветка про Киев, Харьковско-Ужгородские кейсы ни о чём.
В Києві ціни падають Що первинна, що вторинка. Динаміка зниження поки що невелика, але через пару місяців падіння пришвидшиться.
asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше)) А если брать более долгие периоды то там вообще разве только биткоин больше вырос. У меня в соседнем доме продается двушка в панели на 8-м этаже с хорошей косметикой за 42 тыс, 24 года назад такая стоила максимум 3000 с торгом, - мы такую же на 1 этаже продавали за 2. Доллар тогда стоил 5, то есть квартира выходила 15000 грн, а сейчас 42000*38 = 1600000, то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
я помню, многие тогда кинулись продавать свои квадраты, когда после 9 лет стагнации цен на жилую недвигу, начался рост. Но как оказалось - продали на дне.
Щоб купити щось непотрібне потрібно продати щось непотрібне. Може вони купили "на дні" де інде при існуючій "культурі інвестицій". Чи думаєте, продали останню нерухомість в надії потім відкупити дешевше? А зараз тримають в спітнілих долонях долари 96 року.
думаю, тогда многие продали чуть подорожавшие "лишние" квадраты, шоб купить понтовую бибИку, шоб всьо как у людей.
asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).
Передумав продавати, бо далі буде дорожче?
Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
Напевно, буде якась формула пов'язана з віддаленістью від фронту/кордону з РФ та наявністью робочих місць в місті...
asti написав:то есть рост более чем в 100 раз по гривне!!
недвижимость в вашем городе а так же в Сумах была хронически недооценена. Сейчас этим болеет Харьков и Одесса. Приятель имеет в Одессе 3 квартиры в относительно новых жк. Вчера жаловался, если до войны он мог продать их по 70куе сейчас цена 40-45куе. Поэтому передумал продавать. И в аренду за 7 тыс сдавать не хочет (до войны 12тыс).
Передумав продавати, бо далі буде дорожче?
Якщо це не операційний бізнес (перепродаж/переуступка), просто "паркуєш" чи "консервуєш", як банки тунця, і яко було вчора за Х, а сьогодні Х/2, то що? Хіба не купиш "прозапас" ще трохи, чи підеш продавати (хіба якщо маєш розрив ліквідності).