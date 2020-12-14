|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2024 15:41
Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ
Востаннє редагувалось Феодал
в Суб 17 лют, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Феодал
-
-
- Повідомлень: 465
- З нами з: 18.08.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 15:45
Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ
Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4573
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лют, 2024 15:55
adeges написав: Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ
Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
сама краще рішення це ломанутися в стаді оленів, нуну
олені туда, а оленихи сюда, міграція оленів в єсцєсцвєнной срєді
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33981
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1572 раз.
- Подякували: 2741 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 17 лют, 2024 16:15
adeges написав: Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ
Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
А чого? Злі європейці не будуть давати перміт на роботу?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 8602
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1301 раз.
- Подякували: 1705 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 лют, 2024 16:34
BIGor написав:
А чого? Злі європейці не будуть давати перміт на роботу?
Будуть так само, як до 2022. Щось натовпу помічено в ті часи не було. Що зміниться?
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4573
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 1053 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24562
|16469344
|
|
|1347
|5428656
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|28375
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|