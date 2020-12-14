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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11591115921159311594
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:41

  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ
Востаннє редагувалось Феодал в Суб 17 лют, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:45

  Феодал написав:
  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ


Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 15:55

  adeges написав:
  Феодал написав:
  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ


Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом

сама краще рішення це ломанутися в стаді оленів, нуну
олені туда, а оленихи сюда, міграція оленів в єсцєсцвєнной срєді
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:15

  adeges написав:
  Феодал написав:
  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ


Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом

А чого? Злі європейці не будуть давати перміт на роботу?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 16:34

  BIGor написав:А чого? Злі європейці не будуть давати перміт на роботу?


Будуть так само, як до 2022. Щось натовпу помічено в ті часи не було. Що зміниться?
adeges
 
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  #<1 ... 11591115921159311594
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