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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2024 15:41
Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ
Востаннє редагувалось Феодал
в Суб 17 лют, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 15:45
Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ
Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
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adeges
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Додано: Суб 17 лют, 2024 15:55
adeges написав: Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ
Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
сама краще рішення це ломанутися в стаді оленів, нуну
олені туда, а оленихи сюда, міграція оленів в єсцєсцвєнной срєді
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Додано: Суб 17 лют, 2024 16:15
adeges написав: Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждет открытия границ
Коли буде відкриття кордонів, то поїхати в Європу можна буде лие туристом
А чого? Злі європейці не будуть давати перміт на роботу?
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BIGor
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Додано: Суб 17 лют, 2024 16:34
BIGor написав:
А чого? Злі європейці не будуть давати перміт на роботу?
Будуть так само, як до 2022. Щось натовпу помічено в ті часи не було. Що зміниться?
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:11
Так и не дождался я мастер-класса по культуре инвестирования... Жаль...
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maniachello
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:32
maniachello написав:
Так и не дождался я мастер-класса по культуре инвестирования... Жаль...
Ждём мастер-класс от вас по технике ожидания... 🥹🥹
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:48
Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ
яя
слишЬком много, слишЬком
во главе с феодалЬом на арбайтЬён))))
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