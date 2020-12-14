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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11591115921159311594
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:32

  maniachello написав:Так и не дождался я мастер-класса по культуре инвестирования... Жаль...
Ждём мастер-класс от вас по технике ожидания... 🥹🥹
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:48

  Феодал написав:
  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ

яя
слишЬком много, слишЬком
во главе с феодалЬом на арбайтЬён))))
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:21

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Передумав продавати, бо далі буде дорожче?
просто передумал.

Ірпіньські фінанси гучно співають романси?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:24

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Передумав продавати, бо далі буде дорожче?
просто передумал.

Ірпіньські фінанси гучно співають романси?

угу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:31

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:просто передумал.

Ірпіньські фінанси гучно співають романси?

угу


  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).

Вдвічі дешевше, насправді.
750 грн/міс за централіз. опалення.
Проте це надто дорого, для тебе і всяких вітальєнів
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:41

Флай, ти ж хочеш шари?
Безплатних опеньків і дров з лісу, картоплі з поля, а води з колодязя.
На зекономлені кошти купляється неліквід і нахалбуд за межею столиці.
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