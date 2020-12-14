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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лют, 2024 17:32
maniachello написав:
Так и не дождался я мастер-класса по культуре инвестирования... Жаль...
Ждём мастер-класс от вас по технике ожидания... 🥹🥹
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:48
Феодал написав: Investor_K написав:
Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.
9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ
яя
слишЬком много, слишЬком
во главе с феодалЬом на арбайтЬён))))
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Додано: Суб 17 лют, 2024 20:31
vitaliiangel написав: Frant написав: vitaliiangel написав:
просто передумал.
Ірпіньські фінанси гучно співають романси?
угу
Frant написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
Вдвічі дешевше, насправді.
750 грн/міс за централіз. опалення.
Проте це надто дорого
, для тебе і всяких вітальєнів
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:05
Frant написав:
Флай, ти ж хочеш шари?
Безплатних опеньків і дров з лісу, картоплі з поля, а води з колодязя.
На зекономлені кошти купляється неліквід і нахалбуд за межею столиці.Так?
Ти змішуєш поняття шари і "без труда не витягнеш і рибку і пруда".
Опеньки і дрова щоб зібрати, як і картоплю з поля та воду з криниці - все це потребує праці.
Шара це в тебе, коли здаєш хрущівки і ще отримуєш субсидію.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:37
Frant написав:
Твій однодумець вітальжн казав, що в оренду можна здати все, хоч дитячу іграшку чи твою срсрсівську дідову ватню ковдру.
не всё. но почти всё. есть кейс как сдали квартиру в недострое под разведение аквариумных рыбок. Воду привозят в канистрах, э.э. покупают у строителей. Имхо лучше чем бы стояло бездело. И да в отличии от мухи я котлованы не покупаю. Только сданное, заселенное и с документами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 17 лют, 2024 23:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 17 лют, 2024 23:37
Frant написав:
це вже твої проблеми,
Твій однодумець вітальжн казав, що в оренду можна здати все, хоч дитячу іграшку чи твою срсрсівську дідову ватню ковдру.
В чому затримка, здати бучанський підвал і гостомельський нахалбуд?
Ремонт ти міг би власними руками зробити, за рік на 30 м2 запросто, працьовитий наш.
Запитай в долярчика, чому він не найняв майстрів а сам робив 1к яка відчувається як 3к (підказка: вартість години праці).
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