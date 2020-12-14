Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliiangel написав:должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?
і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).
Вдвічі дешевше, насправді. 750 грн/міс за централіз. опалення. Проте це надто дорого, для тебе і всяких вітальєнів
Frant написав:Флай, ти ж хочеш шари? Безплатних опеньків і дров з лісу, картоплі з поля, а води з колодязя. На зекономлені кошти купляється неліквід і нахалбуд за межею столиці.Так?
Ти змішуєш поняття шари і "без труда не витягнеш і рибку і пруда". Опеньки і дрова щоб зібрати, як і картоплю з поля та воду з криниці - все це потребує праці. Шара це в тебе, коли здаєш хрущівки і ще отримуєш субсидію.
Frant написав:Твій однодумець вітальжн казав, що в оренду можна здати все, хоч дитячу іграшку чи твою срсрсівську дідову ватню ковдру.
не всё. но почти всё. есть кейс как сдали квартиру в недострое под разведение аквариумных рыбок. Воду привозят в канистрах, э.э. покупают у строителей. Имхо лучше чем бы стояло бездело. И да в отличии от мухи я котлованы не покупаю. Только сданное, заселенное и с документами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 23:39, всього редагувалось 2 разів.
Твій однодумець вітальжн казав, що в оренду можна здати все, хоч дитячу іграшку чи твою срсрсівську дідову ватню ковдру. В чому затримка, здати бучанський підвал і гостомельський нахалбуд? Ремонт ти міг би власними руками зробити, за рік на 30 м2 запросто, працьовитий наш.
Запитай в долярчика, чому він не найняв майстрів а сам робив 1к яка відчувається як 3к (підказка: вартість години праці).
Вона має значення, якщо ти дійсно час конвертуєш в гроші. Але ти щодоби 10-12 годин просиджуєш тут.
зекономлені гроші = зароблені гроші
так, але при умові, що дельта, а саме зароблені гроші за годину мінус зекономлені гроші за годину більше нуля (в економістів це називається opportunity costs, надіюся, пан професор розуміє економічну термінологію)