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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11591115921159311594
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:48

  Феодал написав:
  Investor_K написав:Яким буде прискорення? Бо я як математик без цифр не розумію.

9,82 м/с²
камнем
слишьком много проблем в стране, и слишьком много людей ждут открытия границ

яя
слишЬком много, слишЬком
во главе с феодалЬом на арбайтЬён))))
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:31

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:просто передумал.

Ірпіньські фінанси гучно співають романси?

угу


  Frant написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:должен признать хрущ с газовым отоплением - не самый плохой вариант. В этом сезоне свет не отключают, а в прошлой зимой много кто сидел на верхних этажах высоток без лифта и э.плиты. Из минусов хруща соседи и убитые дворы. Но есть и не очень убитые. Почему не читаешь лс?

і мінімум 1500 грн теплокомуненерго зимою і абонка літом за 1к (якщо є субсидія, то плюс).

Вдвічі дешевше, насправді.
750 грн/міс за централіз. опалення.
Проте це надто дорого, для тебе і всяких вітальєнів
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:05

  Frant написав:Флай, ти ж хочеш шари?
Безплатних опеньків і дров з лісу, картоплі з поля, а води з колодязя.
На зекономлені кошти купляється неліквід і нахалбуд за межею столиці.Так?

Ти змішуєш поняття шари і "без труда не витягнеш і рибку і пруда".
Опеньки і дрова щоб зібрати, як і картоплю з поля та воду з криниці - все це потребує праці.
Шара це в тебе, коли здаєш хрущівки і ще отримуєш субсидію.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:37

  Frant написав:Твій однодумець вітальжн казав, що в оренду можна здати все, хоч дитячу іграшку чи твою срсрсівську дідову ватню ковдру.
не всё. но почти всё. есть кейс как сдали квартиру в недострое под разведение аквариумных рыбок. Воду привозят в канистрах, э.э. покупают у строителей. Имхо лучше чем бы стояло бездело. И да в отличии от мухи я котлованы не покупаю. Только сданное, заселенное и с документами.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 17 лют, 2024 23:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 23:37

  Frant написав:це вже твої проблеми,

Твій однодумець вітальжн казав, що в оренду можна здати все, хоч дитячу іграшку чи твою срсрсівську дідову ватню ковдру.
В чому затримка, здати бучанський підвал і гостомельський нахалбуд?
Ремонт ти міг би власними руками зробити, за рік на 30 м2 запросто, працьовитий наш.

Запитай в долярчика, чому він не найняв майстрів а сам робив 1к яка відчувається як 3к (підказка: вартість години праці).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:01

flyman ,

(підказка: вартість години праці).


Вона має значення, якщо ти дійсно час конвертуєш в гроші. Але ти щодоби 10-12 годин просиджуєш тут.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Так ссать в уши надо уметь.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:25

  Hotab написав:flyman ,
(підказка: вартість години праці).

Вона має значення, якщо ти дійсно час конвертуєш в гроші. Але ти щодоби 10-12 годин просиджуєш тут.

зекономлені гроші = зароблені гроші :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:48

  Frant написав:
  Hotab написав:flyman ,
(підказка: вартість години праці).

Вона має значення, якщо ти дійсно час конвертуєш в гроші. Але ти щодоби 10-12 годин просиджуєш тут.

зекономлені гроші = зароблені гроші :wink:

так, але при умові, що дельта, а саме зароблені гроші за годину мінус зекономлені гроші за годину більше нуля (в економістів це називається opportunity costs, надіюся, пан професор розуміє економічну термінологію)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:24

  flyman написав:в економістів це називається opportunity costs

Іканаміст-праграміст-економ, ти коли працевлаштуєшся?
Не остогидло бути безробітним чи працювати віддалено на третину ставки?
Мрія про 30 000 як суму для повного щастя - нагадує Шуру Балаганова і гирю, а уявлення про економіку - це думки папуаса про налаштування Всесвіту. :mrgreen:
Frant
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