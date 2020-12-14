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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11591115921159311594
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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Так ссать в уши надо уметь.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:18

Andrey2512 Бахматову треба попрацювати над іміджем. Він в цих окулярах та піджаку в клітинку та ще й неголений, не викликає довіри. Так йому мером не стати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:56

  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))


Сталинка в центре за 54. До войны такую можно было купить дешевле 40 ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... UfZEk.html
Панелька с ремонтом "совок" за 32 . Почем такое до войны было ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... UsTpP.html
vladimir07
 
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