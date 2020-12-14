Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))
asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))
Що відбувається в голові людей, що купують нерухомість у Кропивницькому? Питання риторичне.