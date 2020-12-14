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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11591115921159311594
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Так ссать в уши надо уметь.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 22:18

Andrey2512 Бахматову треба попрацювати над іміджем. Він в цих окулярах та піджаку в клітинку та ще й неголений, не викликає довіри. Так йому мером не стати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 12:56

  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))


Сталинка в центре за 54. До войны такую можно было купить дешевле 40 ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... UfZEk.html
Панелька с ремонтом "совок" за 32 . Почем такое до войны было ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... UsTpP.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:21

  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))

Що відбувається в голові людей, що купують нерухомість у Кропивницькому? Питання риторичне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:40

  airmax78 написав:Що відбувається в голові людей, що купують нерухомість у Кропивницькому? Питання риторичне.


Что вас смущает ? Куда человек может приехать, где может купить - так и там и делает.
Не у всех же есть возможность приехать в Киев или Видень.
Востаннє редагувалось vladimir07 в Вів 20 лют, 2024 15:46, всього редагувалось 1 раз.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:45

  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


Интересно, но што-то есть серьезные сомнения.

Первый вариант больше похож на Правды 19а, а если просто Правды 19/3 - это обычная КТ в которой ни площадей, ни цен такой величины быть не может.

А во втором варианте вы с цифрами не ошиблись ? Овер 2куе без ремонта в Варшавском ?
47 метров без ремонта за 60куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/top-tsn ... Uwp1Z.html
44 метра с ремонтом за 80куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... TZZRd.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:20

  airmax78 написав:
  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))

Що відбувається в голові людей, що купують нерухомість у Кропивницькому? Питання риторичне.

це новий КРЖН, нова ІТ Мекка (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:39

  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


ты решил выйти с активов?
Олежан
 
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