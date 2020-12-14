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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11592115931159411595
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 17:36

  UA написав:
  Олежан написав:
  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


ты решил выйти с активов?

Місцеві Експерти прогнозують зниження цін КРЖН в 30-40 разів.

ну знаження буде це факт
ситуація на фронті не в нашу сторону
Олежан
 
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З нами з: 01.12.20
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