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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 лют, 2024 17:36
UA написав: Олежан написав: kingkongovets написав:
якщо комусь ще цікаво вісті з полів:
3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19
1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+
ты решил выйти с активов?
Місцеві Експерти прогнозують зниження цін КРЖН в 30-40 разів.
ну знаження буде це факт
ситуація на фронті не в нашу сторону
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Додано: Вів 20 лют, 2024 18:51
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Що відбувається в голові людей, що купують нерухомість у Кропивницькому? Питання риторичне.
Что вас смущает ? Куда человек может приехать, где может купить - так и там и делает.
Не у всех же есть возможность приехать в Киев или Видень.
Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?
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