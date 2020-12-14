Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))
Если правда первая квартира в 2эт доме - то какая ж это сталинка? Дом может быть конца 40х, или довоенный, но это не типичная сталинка с жб-перекрытиями и повышенной по меркам барачно-коммунальных времён комфортности. Фото бы дома снаружи для точного определения года его постройки и локацию бы в привязке к реальному центру города увидеть.
барабашов написав:Если правда первая квартира в 2эт доме - то какая ж это сталинка? Дом может быть конца 40х, или довоенный, но это не типичная сталинка с жб-перекрытиями и повышенной по меркам барачно-коммунальных времён комфортности. Фото бы дома снаружи для точного определения года его постройки и локацию бы в привязке к реальному центру города увидеть.
майже всі сталінки - від 4-х до 6 поверхів, рідко буває вище - спецпроекти, напр. в центрі Києва типу Хрещатик 21, 23. 2-3 поверхи - це повоєнні бараки, що будували полонені німці в 1945-1960 роках, але рили тупо по рокам вводу називають ці бараки сталінками. найлегше відрізнити сталінку по висоті поверху, менше 3х метрів не буває, частіше 3,5. А всі закоси "під сталінку" не мають тої висоти.
sergey_stasyuk555 У нас в Днепре рабочие районы застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов. Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше. Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка. Судя по фото в блоге Варламова/Пуделя это были два типовых проекта для всех развивающихся городов СССР в послевоенное время, в плане в Комсомольске-на-Амуре, Керчи, Магнитогорске, Мариуполе и в Пскове например они строились по одному проекту и к реальным в понимании людей даже довоенным "сталинкам" они отношения не имеют. Например в центре Днепра нет таких домов(проект 48года) вообще, при том что подобные 2эт, но постройки времён НЭПа, присутствуют. Как и "екатерининки" 1880-1900годов постройки. Позже и тем более после войны невыгодно было строить малоэтажные дома с приличным двором в дефицитном на пространства центре, где с пустырями на полгектара была проблема