Додано: Сер 21 лют, 2024 00:17

sergey_stasyuk555

У нас в Днепре рабочие районы застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов.

Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше.

Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка.

Судя по фото в блоге Варламова/Пуделя это были два типовых проекта для всех развивающихся городов СССР в послевоенное время, в плане в Комсомольске-на-Амуре, Керчи, Магнитогорске, Мариуполе и в Пскове например они строились по одному проекту и к реальным в понимании людей даже довоенным "сталинкам" они отношения не имеют.

Например в центре Днепра нет таких домов(проект 48года) вообще, при том что подобные 2эт, но постройки времён НЭПа, присутствуют. Как и "екатерининки" 1880-1900годов постройки. Позже и тем более после войны невыгодно было строить малоэтажные дома с приличным двором в дефицитном на пространства центре, где с пустырями на полгектара была проблема