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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11592115931159411595
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:34

  vladimir07 написав:
  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))


Сталинка в центре за 54. До войны такую можно было купить дешевле 40 ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... UfZEk.html
Панелька с ремонтом "совок" за 32 . Почем такое до войны было ?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... UsTpP.html

Если правда первая квартира в 2эт доме - то какая ж это сталинка? Дом может быть конца 40х, или довоенный, но это не типичная сталинка с жб-перекрытиями и повышенной по меркам барачно-коммунальных времён комфортности.
Фото бы дома снаружи для точного определения года его постройки и локацию бы в привязке к реальному центру города увидеть.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:54

  барабашов написав:Если правда первая квартира в 2эт доме - то какая ж это сталинка? Дом может быть конца 40х, или довоенный, но это не типичная сталинка с жб-перекрытиями и повышенной по меркам барачно-коммунальных времён комфортности.
Фото бы дома снаружи для точного определения года его постройки и локацию бы в привязке к реальному центру города увидеть.

майже всі сталінки - від 4-х до 6 поверхів, рідко буває вище - спецпроекти, напр. в центрі Києва типу Хрещатик 21, 23.
2-3 поверхи - це повоєнні бараки, що будували полонені німці в 1945-1960 роках, але рили тупо по рокам вводу називають ці бараки сталінками.
найлегше відрізнити сталінку по висоті поверху, менше 3х метрів не буває, частіше 3,5. А всі закоси "під сталінку" не мають тої висоти.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 00:17

sergey_stasyuk555
У нас в Днепре рабочие районы застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов.
Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше.
Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка.
Судя по фото в блоге Варламова/Пуделя это были два типовых проекта для всех развивающихся городов СССР в послевоенное время, в плане в Комсомольске-на-Амуре, Керчи, Магнитогорске, Мариуполе и в Пскове например они строились по одному проекту и к реальным в понимании людей даже довоенным "сталинкам" они отношения не имеют.
Например в центре Днепра нет таких домов(проект 48года) вообще, при том что подобные 2эт, но постройки времён НЭПа, присутствуют. Как и "екатерининки" 1880-1900годов постройки. Позже и тем более после войны невыгодно было строить малоэтажные дома с приличным двором в дефицитном на пространства центре, где с пустырями на полгектара была проблема
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:34

  airmax78 написав:Andrey2512 Бахматову треба попрацювати над іміджем. Він в цих окулярах та піджаку в клітинку та ще й неголений, не викликає довіри. Так йому мером не стати.


А как он "будет смотреться на велосипеде"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:37

  airmax78 написав:
  asti написав:Я уже где-то писал, что недвига Кропивницкого как раз именно из-за войны и связанными с ней событиями: потоком переселенцев и выплатами гробовых, получатели которых вкладываются в недвигу показала просто феноменальный рост - до +50% со времени вторжения, а местами и больше))

Що відбувається в голові людей, що купують нерухомість у Кропивницькому? Питання риторичне.


Что происходит в головах людей, которые покупают "недвигу в воюющей стране"?
Вопрос риторический.
Война с 2014 года.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 02:08

rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
барабашов
 
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