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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 14:39
vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?
Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ? А куда надо ехать и привязываться ?
В столицю, бажано купувати квітку.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:35
kyk написав: vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?
Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ?
А куда надо ехать и привязываться ?
В столицю, бажано купувати квітку.
В столицю зараз частіше прилітає ніж де інде.
У нас, наприклад, ще ні разу не було влучать в житлову забудову, тому й беруть//))
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:38
asti написав:
В столицю зараз частіше прилітає ніж де інде.
Останнім часом трохи є.
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