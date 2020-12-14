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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11593115941159511596
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:39

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ? А куда надо ехать и привязываться ?

В столицю, бажано купувати квітку.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:35

  kyk написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ?
А куда надо ехать и привязываться ?

В столицю, бажано купувати квітку.
В столицю зараз частіше прилітає ніж де інде.
У нас, наприклад, ще ні разу не було влучать в житлову забудову, тому й беруть//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  asti написав:В столицю зараз частіше прилітає ніж де інде.


Останнім часом трохи є.
Investor_K
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