Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав: застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов. Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше. Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка.
вроде встречались и 4-5 этажки с дранкой и частично деревянными перекрытиями (верхние этажи). Примерно 1950-1955гг постройки
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав: застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов. Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше. Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка.
вроде встречались и 4-5 этажки с дранкой и частично деревянными перекрытиями (верние этажи). Примерно 1950-1955гг постройки
довоєнні сталінки - з деревʼяними перекриттями, післявоєнні і «посмертні» - вже з бетонними ще іноді називають сталінками побудовані полоненими німцями дво- та трьохповерхові повоєнні будинки як на Аварійному, ДВРЗ та на Звіринці, вони дійсно мають деревʼяні перекриття, але не є сталінками теж є один обʼєкт в такому будинку на Бастіонній, давно би продав, але там сидить дуже впертий орендар, який не збирається зʼїзджати і нормально платить)
піздні сталінки - досі ще норм будинки, в мене є декілька обʼєктів в них - все супер, особливо високі стелі
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лют, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.