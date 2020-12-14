RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11594115951159611597>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:39

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ? А куда надо ехать и привязываться ?

В столицю, бажано купувати квітку.
kyk
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 24.01.12
Подякував: 174 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:35

  kyk написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ?
А куда надо ехать и привязываться ?

В столицю, бажано купувати квітку.
В столицю зараз частіше прилітає ніж де інде.
У нас, наприклад, ще ні разу не було влучать в житлову забудову, тому й беруть//))
asti
 
Повідомлень: 3807
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  asti написав:В столицю зараз частіше прилітає ніж де інде.


Останнім часом трохи є.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9591
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 891 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


Интересно, но што-то есть серьезные сомнения.

Первый вариант больше похож на Правды 19а, а если просто Правды 19/3 - это обычная КТ в которой ни площадей, ни цен такой величины быть не может.

А во втором варианте вы с цифрами не ошиблись ? Овер 2куе без ремонта в Варшавском ?
47 метров без ремонта за 60куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/top-tsn ... Uwp1Z.html
44 метра с ремонтом за 80куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... TZZRd.html
вибачте, помилився - Варшавський+ звичайно ж з ремонтом, 16й поверх

по пр Правди передав як почув, можливо дійсно помилився з метражем, але адреса точна
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10972
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:26

  барабашов написав: застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов.
Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше.
Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка.
вроде встречались и 4-5 этажки с дранкой и частично деревянными перекрытиями (верхние этажи). Примерно 1950-1955гг постройки
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4364
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:31

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
Что вас смущает ? Куда человек может приехать, где может купить - так и там и делает.
Не у всех же есть возможность приехать в Киев или Видень.

Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ? А куда надо ехать и привязываться ?

Або в столицю, або чекати кращих часів та накопичувати гроші.
airmax78
 
Повідомлень: 42724
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  барабашов написав: застроены послевоенными домами 2-3этажей, проект 48года, вроде тогда и массово их руками рабочих после смены и возводили для переселения из бараков и подвалов.
Эти дома на 8квартир в случае 2этажей, 3этажные естественно намного больше.
Перекрытия деревянные, везде внутри сплошная дранка.
вроде встречались и 4-5 этажки с дранкой и частично деревянными перекрытиями (верние этажи). Примерно 1950-1955гг постройки


довоєнні сталінки - з деревʼяними перекриттями, післявоєнні і «посмертні» - вже з бетонними
ще іноді називають сталінками побудовані полоненими німцями дво- та трьохповерхові повоєнні будинки як на Аварійному, ДВРЗ та на Звіринці, вони дійсно мають деревʼяні перекриття, але не є сталінками
теж є один обʼєкт в такому будинку на Бастіонній, давно би продав, але там сидить дуже впертий орендар, який не збирається зʼїзджати і нормально платить)

піздні сталінки - досі ще норм будинки, в мене є декілька обʼєктів в них - все супер, особливо високі стелі
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 21 лют, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10972
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:41

  барабашов написав: Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
не удивлюсь, если местные в славянсках сейчас скупают, если задаром. В надежде, шо еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4364
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  барабашов написав: Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
не удивлюсь, если местные в славянсках сейчас скупают, если задаром. В надежде, шо еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.
півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10972
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flysoulfly написав:еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.


В Марике профит большой у тех, кто уцелел с жильём
Andrey2512
 
Повідомлень: 841
З нами з: 04.04.22
Подякував: 58 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11594115951159611597>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24561 16472222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 14:33
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428810
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28454
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4981)
21.02.2024 17:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.