|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:12
kingkongovets написав:
півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4364
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1523 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:14
Andrey2512 написав: flysoulfly написав:
еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.
В Марике профит большой у тех, кто уцелел с жильём
Не дай бог таке пережити!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23703
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1645 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:18
flysoulfly написав:
kingkongovets написав:
півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
літо-зима цього року, я вже писав що в прифронтових містах завдяки вс зсу ціни на оренду майже київськи, але ж місцеві дописувачі як завжди живуть в своїй власній реальністі)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10972
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2550 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24561
|16472223
|
Сер 21 лют, 2024 14:33
UA
|
|1347
|5428810
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|28454
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|