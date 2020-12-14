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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11594115951159611597
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:12

  kingkongovets написав:півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
:shock:давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:14

  Andrey2512 написав:
  flysoulfly написав:еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.

В Марике профит большой у тех, кто уцелел с жильём

Не дай бог таке пережити!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
:shock:давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
літо-зима цього року, я вже писав що в прифронтових містах завдяки вс зсу ціни на оренду майже київськи, але ж місцеві дописувачі як завжди живуть в своїй власній реальністі)
kingkongovets
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  #<1 ... 11594115951159611597
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