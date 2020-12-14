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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11595115961159711598>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:12

  kingkongovets написав:півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
:shock:давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:14

  Andrey2512 написав:
  flysoulfly написав:еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.

В Марике профит большой у тех, кто уцелел с жильём

Не дай бог таке пережити!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
:shock:давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
літо-зима цього року, я вже писав що в прифронтових містах завдяки вс зсу ціни на оренду майже київськи, але ж місцеві дописувачі як завжди живуть в своїй власній реальністі)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:49

  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+

Без ремонту варшавський плюс починається від 50 тисяч баксів)
За 86 можно вже з ремонтом на вторинці варшавський 1 купити який давно вже зданий)
Хороша спроба але ніт - не вірю)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:50

  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+

Подивився олх - варшавський плюс з ремонтом - 30 обʼяв нижче 80 тисяч- навіщо брехати?)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:51

  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


Интересно, но што-то есть серьезные сомнения.

Первый вариант больше похож на Правды 19а, а если просто Правды 19/3 - это обычная КТ в которой ни площадей, ни цен такой величины быть не может.

А во втором варианте вы с цифрами не ошиблись ? Овер 2куе без ремонта в Варшавском ?
47 метров без ремонта за 60куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/top-tsn ... Uwp1Z.html
44 метра с ремонтом за 80куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... TZZRd.html

Фантазьор, мабуть нє растьот какос тобто оренда ось і втіраєт діч)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:54

  cherchiltank написав:
  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


Интересно, но што-то есть серьезные сомнения.

Первый вариант больше похож на Правды 19а, а если просто Правды 19/3 - это обычная КТ в которой ни площадей, ни цен такой величины быть не может.

А во втором варианте вы с цифрами не ошиблись ? Овер 2куе без ремонта в Варшавском ?
47 метров без ремонта за 60куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/top-tsn ... Uwp1Z.html
44 метра с ремонтом за 80куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... TZZRd.html

Фантазьор, мабуть нє растьот какос тобто оренда ось і втіраєт діч)

КК написав, що то без ремонту, мовляв помилився. Що трапилось в селі, що викликало таку істерику?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:54

  kingkongovets написав:
vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:якщо комусь ще цікаво вісті з полів:

3к 94м з ремонтом за 115к$ Проспект правди 19

1к 42м без ремонта за 86,5 к$ Варшавський+


Интересно, но што-то есть серьезные сомнения.

Первый вариант больше похож на Правды 19а, а если просто Правды 19/3 - это обычная КТ в которой ни площадей, ни цен такой величины быть не может.

А во втором варианте вы с цифрами не ошиблись ? Овер 2куе без ремонта в Варшавском ?
47 метров без ремонта за 60куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/top-tsn ... Uwp1Z.html
44 метра с ремонтом за 80куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... TZZRd.html
вибачте, помилився - Варшавський+ звичайно ж з ремонтом, 16й поверх

по пр Правди передав як почув, можливо дійсно помилився з метражем, але адреса точна

Ну можливо покупець ідіот або просто любить вид на Виноградар - таких мало)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:56

  Andrey2512 написав:
  flysoulfly написав:еслишо - мышебратское власть всьо компенсирует и отстроит, как в столицах лугандонских.


В Марике профит большой у тех, кто уцелел с жильём

Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:57

  kingkongovets написав:
flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
:shock:давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
літо-зима цього року, я вже писав що в прифронтових містах завдяки вс зсу ціни на оренду майже київськи, але ж місцеві дописувачі як завжди живуть в своїй власній реальністі)

Ну так иістечка де було 100 квартир під оренду стало мати потребу в тисячах - яких нема - що дивного? В Індії в варанасі теж спрос большой - але є нюанси
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