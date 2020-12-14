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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 18:15
Frant написав:
Не дай бог таке пережити!
cherchiltank написав:
Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт
Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.
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Andrey2512
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Додано: Сер 21 лют, 2024 18:23
Andrey2512 написав: Frant написав:
Не дай бог таке пережити!
cherchiltank написав:
Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт
Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.
Стокгольмський синдром - таке було вже в лднр
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Додано: Сер 21 лют, 2024 18:26
Andrey2512 написав: Frant написав:
Не дай бог таке пережити!
cherchiltank написав:
Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт
Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.
У мене квартиранти з Маріка. Сиділи в підвалі, чудом вийшли. Розповідали такі речі, що волосся дибки. Якось, почувши який там зараз парадайз, спитав чи не збираються своє майно повертати. Ніхто з десяти приблизно сімей навіть і думки такої не має.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 18:54
В Марійку була своя вата і багатенько - плюс пенси які не відмовляться від двох пенсій
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:10
cherchiltank написав:
В Маріку
пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:12
gonchik74 написав:
У мене квартиранти з Маріка
. Ніхто з десяти приблизно сімей
навіть і думки такої не має.
хрєнасє у Вас общежитие
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:18
flysoulfly написав: cherchiltank написав:
В Маріку
пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)
В нас нарід винахідливий
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:20
cherchiltank написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
Не дай бог таке пережити!
cherchiltank написав:
Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт
Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.
Стокгольмський синдром - таке було вже в лднр
да,
но там же и страшно громко сказать "всьо теперь плохо, спасибо русским тварям" - можно попасть "на подвал". И голосовать за хйло большинство будет, бо " Проконтролируем: если"за"- получите "гуманитарку", иначе- будем "разбираться" "на подвале".
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 21 лют, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:20
flysoulfly написав: cherchiltank написав:
В Маріку
пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)
Теща майже рік як виїхала(не в рашку). Ніяких верифікацій, пенсія справно падає на картку ощада.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:24
flysoulfly написав: gonchik74 написав:
У мене квартиранти з Маріка
. Ніхто з десяти приблизно сімей
навіть і думки такої не має.
хрєнасє у Вас общежитие
Та нє. Просто ці хлопці мурували мені хату і я з багатьма познайомився. Знайшли одне одного після втечі з Маріка Зараз працюють бригадою на будовах Броварів. Квартирує пара.
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