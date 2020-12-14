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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1159611597115981159911600>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Не дай бог таке пережити!
  cherchiltank написав:Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт

Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:23

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Не дай бог таке пережити!
  cherchiltank написав:Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт

Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.

Стокгольмський синдром - таке було вже в лднр
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:26

  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Не дай бог таке пережити!
  cherchiltank написав:Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт

Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.

У мене квартиранти з Маріка. Сиділи в підвалі, чудом вийшли. Розповідали такі речі, що волосся дибки. Якось, почувши який там зараз парадайз, спитав чи не збираються своє майно повертати. Ніхто з десяти приблизно сімей навіть і думки такої не має.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 18:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Марійку була своя вата і багатенько - плюс пенси які не відмовляться від двох пенсій
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:10

  cherchiltank написав:В Маріку

пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:12

  gonchik74 написав:У мене квартиранти з Маріка

. Ніхто з десяти приблизно сімей навіть і думки такої не має.
хрєнасє у Вас общежитие
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:18

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав:В Маріку

пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)

В нас нарід винахідливий
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:20

  cherchiltank написав:
  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Не дай бог таке пережити!
  cherchiltank написав:Профітіще просто, правда дехто рідних закопував у дворі - а так да - профіт

Скажу так, там людей будто подменили. Моя родня уже как не от мира сего: всё у них хорошо, спасибо оккупантам. Хотя есть те, кто не поддался пропаганде. И без слёз ходить в центре города не могут: дома снесённые целыми улицами, нет старых знакомых мест. Ужас.

Стокгольмський синдром - таке було вже в лднр
да,

но там же и страшно громко сказать "всьо теперь плохо, спасибо русским тварям" - можно попасть "на подвал". И голосовать за хйло большинство будет, бо " Проконтролируем: если"за"- получите "гуманитарку", иначе- будем "разбираться" "на подвале".
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 21 лют, 2024 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:20

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав:В Маріку

пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)

Теща майже рік як виїхала(не в рашку). Ніяких верифікацій, пенсія справно падає на картку ощада.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:24

  flysoulfly написав:
  gonchik74 написав:У мене квартиранти з Маріка

. Ніхто з десяти приблизно сімей навіть і думки такої не має.
хрєнасє у Вас общежитие

Та нє. Просто ці хлопці мурували мені хату і я з багатьма познайомився. Знайшли одне одного після втечі з Маріка Зараз працюють бригадою на будовах Броварів. Квартирує пара.
gonchik74
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