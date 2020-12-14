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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:26
kyk написав: flysoulfly написав: cherchiltank написав:
В Маріку
пенси які не відмовляться від двох пенсій
сейчас пенсионный фонд, соцзахист и банки всех пенсов постоянно верифицируют. Насколько понимаю, на оркостороне без проверочной смс украинского оператора теперь вообще ничего не получится (лишь некоторые банки как-то через вайберы-хреняйберы позволяют с видеочатом)
Теща майже рік як виїхала(не в рашку). Ніяких верифікацій, пенсія справно падає на картку ощада.
не знаю, но вот именно Ощад вообще требует, чтоб ВПО или просто пенс "оттуда" минимум, раз в 6 месяцев лично пришел
в отделение Ощада и произвел какую-нибудь операцию через их кассу с пред'явлением паспорта.
иначе - карты блочили.
Может, бывают исключения или вообще бардак
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 21 лют, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:26
Подивився олх
Варшавський плюс - 626 обʼяв на продаж (зрозуміло що є дублі)
ЖК грейт - 545 обʼяв
В основному однокімнатні)
Цікаво - кому потрібна тисяча однокімнатних квартир без метро? Для сімʼї малувато а для бізнесу в найближчі 5 років - нецікаво
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:31
cherchiltank написав:
Подивився олх
Варшавський плюс - 626 обʼяв на продаж (зрозуміло що є дублі)
ЖК грейт - 545 обʼяв
В основному однокімнатні)
Цікаво - кому потрібна тисяча однокімнатних квартир без метро? Для сімʼї малувато а для бізнесу в найближчі 5 років - нецікаво
а беженцы из северодонецков (у которых не хватает на 2к) про эти конкретные негативные нюансы знают?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 21 лют, 2024 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:31
cherchiltank написав:
знайшов цікавий варіант в Броварах за 45 тисяч без ремонту однушка - поки торгуюся)
А чем интересный, это низкая цена 45тыс. для Броваров ?
Если Варшавский стартует с 50тыс. в Киеве.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:32
flysoulfly написав: cherchiltank написав:
Подивився олх
Варшавський плюс - 626 обʼяв на продаж (зрозуміло що є дублі)
ЖК грейт - 545 обʼяв
В основному однокімнатні)
Цікаво - кому потрібна тисяча однокімнатних квартир без метро? Для сімʼї малувато а для бізнесу в найближчі 5 років - нецікаво
а беженцы из северодонецков (у которых не хватает на 2к) про эти негативные нюансы знают?
У більшості тих біженців і на однокімнатну в Варшавському і Грейті не хватить - тому це не про них
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:37
vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
знайшов цікавий варіант в Броварах за 45 тисяч без ремонту однушка - поки торгуюся)
А чем интересный, это низкая цена 45тыс. для Броваров ?
Если Варшавский стартует с 50тыс. в Киеве.
Варшавський - мурашник що знаходиться в дупі Києва) а в Броварах я дивлюся кращий на даний момент комплекс - біля якого в 3-х хвилинах пішки - сільпо, МакДональдс та інша інфраструктура, а в 10 хвилинах пішки парк та два непоганих басейна, до метро лісової 15 хвилин на машині, та і мабуть ностальгія - в мене дитинство в Броварах пройшло)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:38
cherchiltank написав: flysoulfly написав: cherchiltank написав:
Подивився олх
Варшавський плюс - 626 обʼяв на продаж (зрозуміло що є дублі)
ЖК грейт - 545 обʼяв
В основному однокімнатні)
Цікаво - кому потрібна тисяча однокімнатних квартир без метро? Для сімʼї малувато а для бізнесу в найближчі 5 років - нецікаво
а беженцы из северодонецков (у которых не хватает на 2к) про эти негативные нюансы знают?
У більшості тих біженців і на однокімнатну в Варшавському і Грейті не хватить - тому це не про них
тоді військові: яким не для великої сім'ї, або як інвестиція, бо будедорожай же
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:40
flysoulfly написав:
kingkongovets написав:
півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
Я думаю там квартира была с подобием евро.
На периферии такие варианты идут дорого из-за малочисленности и спроса.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:42
cherchiltank написав:
в Броварах я дивлюся кращий на даний момент комплекс - біля якого в 3-х хвилинах пішки - сільпо, МакДональдс та інша інфраструктура, а в 10 хвилинах пішки парк та два непоганих басейна, до метро лісової 15 хвилин на машині, та і мабуть ностальгія - в мене дитинство в Броварах пройшло)
а вообще по "экологии" как щас Бровары?
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:42
cherchiltank написав: vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
знайшов цікавий варіант в Броварах за 45 тисяч без ремонту однушка - поки торгуюся)
А чем интересный, это низкая цена 45тыс. для Броваров ?
Если Варшавский стартует с 50тыс. в Киеве.
Варшавський - мурашник що знаходиться в дупі Києва) а в Броварах я дивлюся кращий на даний момент комплекс - біля якого в 3-х хвилинах пішки - сільпо, МакДональдс та інша інфраструктура, а в 10 хвилинах пішки парк та два непоганих басейна, до метро лісової 15 хвилин на машині, та і мабуть ностальгія - в мене дитинство в Броварах пройшло)
А площадь какая квартиры ? Это дом возрастом как Варшавский или уже давно сдан ?
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