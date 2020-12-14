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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:44
vladimir07 написав:
flysoulfly написав:
kingkongovets написав:
півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше
Я думаю там квартира была с подобием евро.
На периферии такие варианты идут дорого из-за малочисленности и спроса.
"самый Центр! видовая на парк перед райадминистрацией"
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:44
тоді військові: яким не для великої сім'ї, або як інвестиція, бо будедорожай же[/quote]
Військові або сімейні (середній вік ЗСУ подивіться) - або їм не до нерухомості. Та і більшість військових не з Києва і на Київ не дивиться (генералів та штабістів це звісно не стосується але у них і так все добре з квартирами)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:46
А площадь какая квартиры ? Это дом возрастом как Варшавский или уже давно сдан ?[/quote]
3 роки тому зданий
Площа 42 метри
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:49
flysoulfly написав: cherchiltank написав:
в Броварах я дивлюся кращий на даний момент комплекс - біля якого в 3-х хвилинах пішки - сільпо, МакДональдс та інша інфраструктура, а в 10 хвилинах пішки парк та два непоганих басейна, до метро лісової 15 хвилин на машині, та і мабуть ностальгія - в мене дитинство в Броварах пройшло)
а вообще по "экологии" как щас Бровары?
Нормально - в 1983 коли я туди переїхав працювало 10 заводів - зараз жодного) тож екологія думаю покращилася) машин правда більше
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:06
cherchiltank написав:
3 роки тому зданий
Площа 42 метри
И сколько вы желаете сторговать ? На 1ком и 100usd часто не желают уступать.)
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vladimir07
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Додано: Сер 21 лют, 2024 20:41
vladimir07 написав: cherchiltank написав:
3 роки тому зданий
Площа 42 метри
И сколько вы желаете сторговать ? На 1ком и 100usd часто не желают уступать.)
Хочу 3 штуки) а я не спішу)
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