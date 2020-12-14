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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11597115981159911600
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:44

  vladimir07 написав:
  flysoulfly написав:
  kingkongovets написав:півроку знімав в Славіку двушку в панельці за 12 тгрн, ціни там майже київські
:shock:давно?
півроку - наверное, хозяин считал как "помесячно", это всегда ж дороже было, чем на "долгосрок" от 1 года и больше


Я думаю там квартира была с подобием евро.
На периферии такие варианты идут дорого из-за малочисленности и спроса.
:) "самый Центр! видовая на парк перед райадминистрацией"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:44

тоді військові: яким не для великої сім'ї, або як інвестиція, бо будедорожай же[/quote]
Військові або сімейні (середній вік ЗСУ подивіться) - або їм не до нерухомості. Та і більшість військових не з Києва і на Київ не дивиться (генералів та штабістів це звісно не стосується але у них і так все добре з квартирами)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:46

А площадь какая квартиры ? Это дом возрастом как Варшавский или уже давно сдан ?[/quote]
3 роки тому зданий
Площа 42 метри
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 19:49

  flysoulfly написав:
  cherchiltank написав: в Броварах я дивлюся кращий на даний момент комплекс - біля якого в 3-х хвилинах пішки - сільпо, МакДональдс та інша інфраструктура, а в 10 хвилинах пішки парк та два непоганих басейна, до метро лісової 15 хвилин на машині, та і мабуть ностальгія - в мене дитинство в Броварах пройшло)
а вообще по "экологии" как щас Бровары?

Нормально - в 1983 коли я туди переїхав працювало 10 заводів - зараз жодного) тож екологія думаю покращилася) машин правда більше
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:06

  cherchiltank написав:3 роки тому зданий
Площа 42 метри


И сколько вы желаете сторговать ? На 1ком и 100usd часто не желают уступать.)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 20:41

  vladimir07 написав:
  cherchiltank написав:3 роки тому зданий
Площа 42 метри


И сколько вы желаете сторговать ? На 1ком и 100usd часто не желают уступать.)

Хочу 3 штуки) а я не спішу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавский не скажу а Варшавский плюс - я купил последнюю двуху во двор.
2С2 64 м2 нет вообще. пришлось покупать 2С5 62 м2, но дороже, чем ранее покупал 2С2 64 м2.
Не знаю откуда там 500 объяв. Прошло пол года, а мне каждый день звонят по славутичу - в ЛОХ около 50 объяв висит.
Так что из 500 объяв реальных будет десяток.
У меня квартиры в разных домах плюсов и ремонты идут как до войны. все этажи гудят. в впервые вижу, чтобы на всех этажах соседи вокруг одновременно делали ремонты.
за такие бабки, такой уровень домов, лифтов, мопов и территории - это шара. И Реторовиль реально офигенный ТРЦ
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:14

  cherchiltank написав:А площадь какая квартиры ? Это дом возрастом как Варшавский или уже давно сдан ?

3 роки тому зданий
Площа 42 метри[/quote]
Крона парк? Не знаю, що там краще може бути. Моя старенька 2 к в Броварах з довоєнних 35 піднялась до 50, судячи з обʼяв на олх.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 22:34

  Бетон написав:Варшавский не скажу а Варшавский плюс - я купил последнюю двуху во двор.
2С2 64 м2 нет вообще. пришлось покупать 2С5 62 м2, но дороже, чем ранее покупал 2С2 64 м2.
Не знаю откуда там 500 объяв. Прошло пол года, а мне каждый день звонят по славутичу - в ЛОХ около 50 объяв висит.
Так что из 500 объяв реальных будет десяток.
У меня квартиры в разных домах плюсов и ремонты идут как до войны. все этажи гудят. в впервые вижу, чтобы на всех этажах соседи вокруг одновременно делали ремонты.
за такие бабки, такой уровень домов, лифтов, мопов и территории - это шара. И Реторовиль реально офигенный ТРЦ

Це туди ракети прилетіли, два роки назад?
Frant
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