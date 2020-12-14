"самый Центр! видовая на парк перед райадминистрацией"vladimir07 написав:
Я думаю там квартира была с подобием евро.
На периферии такие варианты идут дорого из-за малочисленности и спроса.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 19:44
"самый Центр! видовая на парк перед райадминистрацией"
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:44
тоді військові: яким не для великої сім'ї, або як інвестиція, бо будедорожай же[/quote]
Військові або сімейні (середній вік ЗСУ подивіться) - або їм не до нерухомості. Та і більшість військових не з Києва і на Київ не дивиться (генералів та штабістів це звісно не стосується але у них і так все добре з квартирами)
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:46
А площадь какая квартиры ? Это дом возрастом как Варшавский или уже давно сдан ?[/quote]
3 роки тому зданий
Площа 42 метри
Додано: Сер 21 лют, 2024 19:49
Нормально - в 1983 коли я туди переїхав працювало 10 заводів - зараз жодного) тож екологія думаю покращилася) машин правда більше
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:06
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:41
Додано: Сер 21 лют, 2024 21:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Варшавский не скажу а Варшавский плюс - я купил последнюю двуху во двор.
2С2 64 м2 нет вообще. пришлось покупать 2С5 62 м2, но дороже, чем ранее покупал 2С2 64 м2.
Не знаю откуда там 500 объяв. Прошло пол года, а мне каждый день звонят по славутичу - в ЛОХ около 50 объяв висит.
Так что из 500 объяв реальных будет десяток.
У меня квартиры в разных домах плюсов и ремонты идут как до войны. все этажи гудят. в впервые вижу, чтобы на всех этажах соседи вокруг одновременно делали ремонты.
за такие бабки, такой уровень домов, лифтов, мопов и территории - это шара. И Реторовиль реально офигенный ТРЦ
Додано: Сер 21 лют, 2024 22:14
Додано: Сер 21 лют, 2024 22:34
Це туди ракети прилетіли, два роки назад?
Додано: Сер 21 лют, 2024 22:42
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У Києві заборонили стягувати плату за паркування: є рішення суду
Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.
Про це повідомив голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.
"Сьогодні Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 №735 про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП є незаконне. Рішення суду вступило в законну силу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – знову завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства - 6,6 млн грн.
За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала КП "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн. гривень та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення"
Верніть мої штрафи бандити😆
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