барабашов написав:rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.
Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.
Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.
Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.
Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.
Сейчас в целом на планете стремная ситуация.
В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.
Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.