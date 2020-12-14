RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11598115991160011601
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:15

  барабашов написав:rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.


Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.
Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.
Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.
Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.
Сейчас в целом на планете стремная ситуация.
В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.
Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16233
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8208 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:16

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Andrey2512 Бахматову треба попрацювати над іміджем. Він в цих окулярах та піджаку в клітинку та ще й неголений, не викликає довіри. Так йому мером не стати.


А как он "будет смотреться на велосипеде"?

Як справи в ЖЕКу?


Спасибо, все в порядке.
Грузим апельсины бочками.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16233
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8208 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:18

  kyk написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ? А куда надо ехать и привязываться ?

В столицю, бажано купувати квітку.


С сдуваемыми ветром овноблоками?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16233
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8208 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 05:17

  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.


Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.
Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.
Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.
Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.
Сейчас в целом на планете стремная ситуация.
В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.
Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.

Чтобы энергично перемещать свои кости даже по стране, которая кормит ....надцать мильёнов нигеров-маргиналов чисто через станок и исходя из моральных ценностей внутри белого человека с мозгами, ответьте на такой вопрос - что будет, когда ноги перестанут соушаться, а 5 раз на турнике станут недостижимой мечтой? На шею детям садиться или в дом престарелых топать? В 70 так же продуктивно пахать как сейчас в 50 даже мозгами не у всех получится, скорее у пары % только получится, и придётся доживать свой век, а не хомячить и искать муверов и новый хаус с видом на закат. Или вы планируете как Флай переместиться в места где богатого белого короля всегда будут готовы сопроводить до места последнего вздоха?
барабашов
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 16.06.15
Подякував: 269 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11598115991160011601
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24562 16472697
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2024 23:57
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5428820
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11391)
22.02.2024 04:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.